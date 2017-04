Thomas Tuchel critica decizia UEFA de a programa meciul cu AS Monaco a doua zi dupa exploziile de la Dortmund

Antrenorul echipei Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, a criticat, miercuri, decizia UEFA de a amana doar pentru 24 de ore meciul cu AS Monaco din Liga Campionilor, dupa exploziile din apropierea autocarului formatiei sale, informeaza Le Figaro, citata de News.ro. "Mi-as fi dorit sa avem mai mult timp pentru a ne da seama ce s-a intamplat exact. Si nu am avut acest timp. Ni s-a spus: maine trebuie sa jucati. Ne-am simtit ignorati. Nu ni s-a cerut parerea, au decis cei de la UEFA in Elvetia. La cateva minute dupa atac ni s-a spus ca trebuie sa jucam maine, ca si cum s-ar fi aruncat o cutie de bere contra autocarului. Ne-am fi dorit sa fim la cel mai bun nivel, este vorba de visul nostru de a juca in semifinalele Ligii Campionilor. I-am intrebat pe jucatori daca vor sa joace, toti au fost de acord. Nu cautam scuze pentru rezultat", a declarat Tuchel.Formatia Borussia Dortmund a fost invinsa, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de echipa AS Monaco, intr-un meci contand pentru prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor.Reusitele AS Monaco au fost semnate de Mbappe, in minutul 19, dar jucatorul era aflat in pozitie de ofsaid, de Bender in propria poarta, in minutul 35, si din nou de Mbappe, in minutul 79.Borussia a punctat prin Dembele, in minutul 57, si Kagawa, in minutul 84.In minutul 17, Fabinho a ratat un penalti, acordat dupa un fault al lui Sokratis asupra lui Mbappe.Meciul a fost arbitrat de o brigada condusa de italianul Daniele Orsato.Partida a fost programata initial, marti, de la ora 21.45, dar a fost amanata, dupa ce trei incarcaturi explozive au fost detonate in apropierea autocarului echipei Borussia Dortmund, la scurt timp dupa ce autobuzul a parasit hotelul unde a fost cazata formatia.