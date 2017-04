Sferturile Ligii Campionilor: Real a invins Bayern, scor 2-1. Dubla Ronaldo; Atletico-  Leicester, scor 1-0; Borussia- Monaco, scor 2-3

Pentru Bayern a marcat Vidal, in minutul 25, iar pentru Real a punctat Cristiano Ronaldo, in minutul 47 si 77.Arturo Vidal a ratat o lovitura de la 11 metri in minutul 45, iar Bayern a evoluat cu un jucator mai putin din minutul 61, cand a fost eliminat Javi Martinez.Atletico s-a impus in meciul de la Madrid cu Leicester, scor 1-0, prin golul lui Griezmann, din minutul 28.Marti, Juventus Torino a trecut de FC Barcelona, scor 3-0, iar miercuri AS Monaco a invins Borussia Dortmund, scor 3-2.Partidele retur sunt programate saptamana viitoare.Reusitele AS Monaco au fost semnate de Mbappe, in minutul 19, dar jucatorul era aflat in pozitie de ofsaid, de Bender in propria poarta, in minutul 35, si din nou de Mbappe, in minutul 79.Borussia a punctat prin Dembele, in minutul 57, si Kagawa, in minutul 84.In minutul 17, Fabinho a ratat un penalti, acordat dupa un fault al lui Sokratis asupra lui Mbappe.Meciul a fost arbitrat de o brigada condusa de italianul Daniele Orsato.Partida a fost programata initial, marti, de la ora 21.45, dar a fost amanata, dupa ce trei incarcaturi explozive au fost detonate in apropierea autocarului echipei Borussia Dortmund, la scurt timp dupa ce autobuzul a parasit hotelul unde a fost cazata formatia.