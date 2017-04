Exploziile de la Dortmund: Politia germana a arestat o persoana cu "legaturi islamiste"

Conform procurorilor federali, toate cele trei dispozitive care au explodat langa autocarul celor de la Borussia Dortmund contineau benzi metalice."Doi suspecti cu legaturi islamiste au intrat in atentia noastra. Apartamentele lor au fost perchezitionate, iar unul dintre ei a fost retinut" - procurorulKoelher a precizat ca trei scrisori cu acelasi font au fost descoperite in apropiere de locul exploziilor, iar acestea arata ca atacatorul are legaturi cu Statul Islamic. "Printre altele, au cerut retragerea avioanelor germane din Siria si, citez, inchiderea bazei aeriene de la Rammstein" -Procurorul nu crede ca scrisoarea aparuta online, in care un grup de extrema stanga a revendicat atactul, este autentica.Politia germana a anunţat, marti seara, ca trei incarcaturi explozive au fost detonate in apropierea autocarului echipei Borussia Dortmund, la scurt timp dupa ce autobuzul a parasit hotelul unde a fost cazata formatia, informeaza News.ro.Autobuzul a plecat de la hotel indreptandu-se catre stadionul ("Signal Iduna Park") aflat la zece kilometri distanta si, in scurt timp, "trei incarcaturi explozive au fost detonate" -, un purtator de cuvant al politiei.Geamurile autocarului au fost sparte si o persoana din interior a fost ranita usor, a adaugat el, fara a da alte detalii. Clubul german a precizat ca persoana ranita este fundasul international spaniol al echipei Borussia, Marc Bartra, in varsta de 26 de ani, care a fost transportat la spital cu rani la mana. Bartra a fost operat la brat, in noaptea de marti spre miercuri.Meciul Borussia vs AS Monaco (mansa tur sfeturi Champions League) nu a mai avut loc marti seara, urmand sa se dispute miercuri, de ora 19:45 (ora Romaniei).