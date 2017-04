Liga Campionilor: Bayern Munchen - Real Madrid (21:45) - Finala din sferturi

De-a lungul timpului, Bayern si Realul s-au intalnit de 22 de ori in competitiile europene, nemtii castigand 11 confruntari. "Albii" s-au impus de 9 ori, iar alte doua partide s-au incheiat nedecis. Golaveraj: 33-31 pentru Bayern.Meciul de miercuri va inseamna, printre altele, reintalnirea lui Toni Kroos cu fosta sa echipa (a venit la Real de la Bayern Munchen) si a lui Carlo Ancelotti cu galacticii (antrenorul italian va ramane in istoria echipei de pe "Santiago Bernabeu" - a adus "La Decima" in capitala Spaniei). De asemenea, Zinedine Zidane a fost secund al lui Ancelotti in timpul "domniei" acestuia la Madrid. Sa nu il uitam pe Xabi Alonso: a jucat sezoane importante pe "Berbaneu", iar acum va fi adversarul "albilor"."Cred ca acest meci nu este decisiv, ci doar unul care sa ne faca returul mai usor sau mai greu. Dar sunt sigur ca soarta calificarii va fi decisa la Madrid, nu aici. Asa ca ne-am facut planul sa luam un avantaj inaintea returului" -"Eu il cunosc foarte bine, la fel si el pe mine, dar acest lucru nu inseamna nimic. Nu este nici un avantaj, nici un dezavantaj. Sunt doua echipe care se infrunta, doua echipe foarte bune si nimic mai mult. Nu joc nici eu, nici Carlo" -In ultimele cinci partide, Bayern a bifat patru victorii si o infrangere (0-1 cu Hoffenheim). Real Madrid este neinvinsa in ultimele cinci meciuri: 4 victorii si o remiza (1-1 cu Atletico Madrid).Neuer - Alaba, Boateng, Javi Martinez, Lahm - Xabi Alonso, Vidal - Robben, Thiago, Ribery - Lewandowski (4-2-3-1)Navas - Marcelo, Ramos, Nacho, Carvajal - Kroos, Casemiro, Modric - Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale (4-3-3).Cele doua formatii s-au intalnit de patru ori pana acum: 3 victorii ale ibericilor si o remiza. Golaveraj: 7-2."E clar ca atunci cand mingea ajunge la Mahrez, la Vardy si ei isi pun in valoare viteza, au un fotbal vertical. Va fi un meci greu, trebuie sa incercam sa ne impunem jocul" -"Nu suntem aici doar la numar si acest lucru este important. Acesti jucatori merita sa fie aici si o vor arata si pe teren, la meci" -Atletico a reusit trei victorii si doua remize (0-0 cu Leverkusen si 1-1 cu Real Madrid) in ultimele cinci partide, in timp ce Leicester se poate lauda cu 4 victorii si o infrangere (2-4 cu Everton).Oblak - Lucas, Godin, Savic, Juanfran - Koke, Gabi, Saul, Carrasco - Griezmann, Correa (4-4-2)Schmeichel - Fuchs, Huth, Yohan Benalouane, Simpson - Albrington, Drinkwater, Ndidi, Mahrez - Vardy, Okazaki (4-4-2)Cele doua echipe nu s-au mai intalnit pana in prezent.Dortmund are trei victorii, o remiza (1-1 cu Schalke, in Bundesliga) si o infrangere (1-4 cu Bayern Munchen, in Bundesliga) in ultimele cinci partide, in timp ce AS Monaco a bifat patru victorii in utimele cinci dispute (o infrangere: 1-4 cu PSG, in finala Cupei Ligii Frantei).Meciul ar fi trebuit sa se joace marti, dar a fost anulat dupa ce langa autocarul Borussiei au avut loc mai multe explozii.Dortmund - AS Monaco (19:45/ Dolcesport 2 direct)Atletico Madrid - Leicester (21:45/ Dolcesport 2 direct)Bayern - Real Madrid (21:45/ Dolcesport 1 direct).