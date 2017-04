Presa spaniola dupa inca un dezastru trait de FC Barcelona: "Nu au invatat nimic, italienii nu cred in miracole si nici nu le permit"

"Barcelona nu a invatat nimic si inca o data spera la un miracol. Catalanii sunt acum la un pas de eliminarea din Liga Campionilor dupa ce Juventus a castigat meciul la toate capitolele, in special din punct de vedere tactic, unde Luis Enrique a gresit clar cu un sistem 3-4-3" -"Barcelona a fost din nou groggy. Doua goluri ale lui Dybala si unul al lui Chiellini au fortat o reactie a Barcelonei, care nu a cedat, dar s-a lovit de un Buffon in zi mare" -"Barcelona este condamnata la un nou miracol. Dybala i-a trimis pe catalani cu un picior in afara Ligii Campionilor, intr-o zi in care s-a demonstrat ca el este adevaratul Messi al italienilor. Problema Barcelonei este ca italienii nu cred in miracole si nici nu le permit" -"Barcelona s-a abonat la reveniri miraculoase. Spunem asa doar daca vrem sa cautam o cale optimista de a vedea ceea ce a fost clar o noua scufundare a unei echipe dezastruoase in meciul cu Juventus, in care gruparea italiana a meritat sa castige cu 3-0" -Returul sfertului de finala dintre Barcelona si Juventus va avea loc saptamana viitoare, pe "Camp Nou".