Marc Bartra a fost operat. Fundasul Borussiei a suferit o fractura iar mai multe cioburi i-au patruns in brat

Bartra a suferit o ruptura a osului radial, iar mai multe cioburi i-au patruns in brat."Suntem in stare de soc si toate gandurile noastre sunt alaturi de Marc. Speram ca el sa se refaca cat mai repede. Starea de spirit care predomina in acest moment este ca trebuie sa jucam pentru Marc", a declarat capitanul Borussiei Dortmund, Marcel Schmelzer.Politia germana a anuntat ca trei incarcaturi explozive au fost detonate in apropierea autocarului echipei Borussia Dortmund, la scurt timp dupa ce autobuzul a parasit hotelul unde a fost cazata formatia.Geamurile autocarului au fost sparte iar fundasul international spaniol al echipei Borussia, Marc Bartra, in varsta de 26 de ani, a fost transportat la spital cu rani la mana.