VIDEO Liga Campionilor Juventus - Barca 3-0/ Marele Dybala/ La ce sa speram in retur?

Formatia Juventus Torino a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FC Barcelona, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit News.ro.Golurile au fost marcate de Paulo Dybala in minutele 7 si 22 si Giorgio Chiellini in minutul 55.Tot marti ar fi trebuit sa se joace si meciul Borussia Dortmund - AS Monaco, dar a fost amanat dupa exploziile din apropierea autocarului echipei germane. Partida se va juca miercuri, de la ora 19.45.Meciurile Atletico Madrid - Leicester City si Bayern Munchen - Real Madrid vor avea loc tot miercuri, de la ora 21.45.Partidele retur sunt programate saptamana viitoare.