Liga I Dinamo a invins Astra la Giurgiu cu 2-1/ Dinamo urca pe podium, Astra, adio titlu

Suntem ce amai slaba echipa din play-off ca exprimare. Daca sefii vor, eu sunt de acord sa reziliem contractul Mi-e rusine sa mai continui. Contra: Am avut 15 minute in care nu ne-am regasit, dar apoi a fost o singura echipa pe teren. E o victorie meritata, felicit jucatorii. Mi-au placut si jucatorii care au intrat, Dan Nistor, Bumba... Ma bucur ca baietii au inteles in sfarsit ca trebuie sa avem continuitate in evolutii.



Formatia Dinamo a invins, luni seara, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii I, in care cele doua goluri ale oaspetilor au fost marcate intr-un interval de doua minute, potrivit News.ro.Au inscris Rivaldinho '83 si Bumba '85 pentru Dinamo, respectiv Sapunaru '90+3 pentru Astra.0-1: Rivaldinho a deschis scorul din 13 metri, dupa o pasa de la Nistor.0-2: Bumba a inscris cu o "scarita" din 14 metri.1-2: Sapunaru a stabilit scorul final impingand mingea in poarta de la doi metri.Astra Giurgiu: Iliev - Al. Stan, Sapunaru, Fabricio, J. Morais - Takayuki (Boubacar '46), Pitian (D. Niculae '58) - Teixeira, Budescu, V. Nicoara (Ionita '46) - D. Florea. Antrenor: Marius SumudicaDinamo: Cerniauskas - Romera Navarro, Nedelcearu, Dielna, St. Filip - Mahlangu, Palic- Hanca (Bumba '78), Rivaldinho (Busuladzici '88), P. Petre (Nistor '60) - Nemec. Antrenor: Cosmin ContraRezultatele etapei a cincea a play-off-ului Ligii IRezultatele inregistrate in partidele disputate, duminica si luni, in etapa a cincea a play-off-ului Ligii I, clasamentul competitiei si programul rundei urmatoare:DuminicaCFR Cluj - FC Viitorul 0-0CSU Craiova - FCSB 0-1A marcat: Gnohere '73LuniAstra Giurgiu - FC Dinamo 1-2Au marcat: Sapunaru '90+3 / Rivaldinho '83, Bumba '854. CFR Cluj 295. CS Universitatea Craiova 276. Astra Giurgiu 23.Programul etapei a sasea:Sambata, 15 aprilieOra 20.00: CS Universitatea Craiova - Astra GiurgiuDuminica, 16 aprilieOra 20.30: Dinamo Bucuresti - FC ViitorulLuni, 17 aprilieOra 19.30: CFR Cluj - FCSB