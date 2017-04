Liga 1, play-off: CFR Cluj - FC Viitorul 0-0

FC Viitorul a revenit pe primul loc pentru moment in Liga I dupa acest egal.Gazdele au avut prima mare ocazie de gol, prin Adrian Alexandru-Paun (7), dar echipa antrenata de Gheorghe Hagi a irosit deschiderea scorului in finalul primei reprize (44), prin Florinel Coman si Florin Purece (de doua ori).CFR Cluj a avut si o bara pe finalul partidei, prin Ciprian Deac (83).In sezonul regulat, cele doua echipe si-au impartit victoriile, FC Viitorul castigand acasa cu 2-1, iar CFR cu 1-0.CFR ramane neinvinsa acasa de sase meciuri (trei victorii, trei egaluri).Minca - Peteleu, Larie, Horj, Camora - C. Deac, Gomelt - Sorsa (Antal '75), Paun (Bud '56), Nouvier (L. Rus '66) - Omrani. Antrenor: Vasile Miriuta.Rimniceanu - Benzar, Tiru, Boli, Cr. Ganea - N. Rosu (S. Radoi '59), Nedelcu, Vina - Purece (Dumitrescu '73), Chitu, Fl. Coman (Morar '65). Antrenor: Gheorghe Hagi.Cartonase galbene: Larie '40 / Vina '89.Arbitri: Istvan Kovacs (central) - Octavian Sovre, Vladimir Urzica (asistenti) - Marius Omut (rezerva).Observatori: Ioan Onicas, Viorel Ilinca.*sursa foto: soccerstand.com