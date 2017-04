​VIDEO Juventus - Chievo 2-0/ Dubla lui Gonzalo Higuain

Juventus e lider in Serie A, cu 77 de puncte, la o distanta de noua puncte fata de ocupanta locului doi, AS Roma. Chievo se gaseste pe pozitia a 11-a, cu 38 de puncte.Pentru Juventus urmeaza, marti, meciul de pe teren propriu cu FC Barcelona, din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor.Empoli - Pescara 1-1Atalanta - Sassuolo 1-11. Juventus 77 puncte (+ un joc)2. AS Roma 683. Napoli 644. Lazio 605. Atalanta 59 (+ un joc) etc.Partidele Sampdoria - Fiorentina, AC Milan - Palermo, Bologna - Roma, Cagliari - Torino, Crotone - Inter Milano, Udinese - Genoa si Lazio - Napoli au loc duminica.