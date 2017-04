VIDEO Razvan Marin a reusit primul sau gol pentru Standard Liege

Marin, integralist la gazde, a inscris in minutul 70. Fostul jucator al Viitorului a profitat de o eroare in defensiva oaspetilor si a marcat din apropierea careului mic, la capatul unei centrari de pe partea dreapta.Standard Liege a mai marcat prin Belfodil, in minutul 36. Pentru oaspeti au inscris Mechele '35 si Gerkens '90+3.De la gazde a fost eliminat Darwin Andrade, in minutul 82.In urma acestui rezultat, Standard se afla pe locul 4 in clasamentul Grupei A de calificare pentru Europa League, cu doar un punct. St. Truiden ocupa pozitia a doua, cu patru puncte.