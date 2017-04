​VIDEO Malaga - Barcelona 2-0/ Catalanii au ratat sansa de a urca pe primul loc

Luis Suarez a avut prima ocazie importanta a partidei dupa 15 minute de fluierul de la start, dar a fost blocat excelent de Kameni. In minutul 30, catalanii au cerut penalty la duelul dintre Gomes si Rosales, insa arbitrul a lasat jocul sa ocntinue. Malaga a dat lovitura in minutul 32, Sandro Ramirez a scapat singur si l-a invins pe ter Stegen.In repriza secunda, gazdele au avut o sansa uriasa de a majora scorul pe tabela, insa Juanpi, servit excelent de Ramirez, a sutat direct in bratele lui ter Stegen. Din minutul 66, Barcelona a ramas in 10 jucatori, dupa ce Neymar a fost eliminat pentru un fault dur asupra lui Llorente.In minutul 71, Penaranda a reusit sa inscrie, dar golul sau a fost anulat pentru o pozitie de ofsaid inexistenta. Si catalanii au fost nemultumiti de arbitraj dupa ce in minutul 78 centralul nu a acordat lovitura de la 11 metri pentru un fault asupra lui Sergi Roberto. Jony a stabilit scorul final in minutul 90, la capatul unui contraatac scoala.Barcelona ramane pe locul doi in clasament, cu 69 de puncte, iar Malaga se gaseste pe locul 14, cu 33 de puncte.Malaga - Barcelona 2-0Sevilla - Deportivo La Coruna 4-2Real Madrid - Atletico Madrid 1-1Espanyol - Alaves 1-01. Real Madrid 72 puncte2. Barcelona 693. Atletico Madrid 624. Sevilla 615. Villarreal 546. Athletic Bilbao 50 etc.Partidele Granada - Valencia, Celta Vigo - Eibar, Osasuna - Leganes şi Las Palmas - Betis sunt programate duminică.