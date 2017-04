VIDEO Real Madrid - Atletico Madrid 1-1/ Pas gresit pentru "galactici" - Antoine Griezmann a adus egalarea pe final de meci

Pepe a deschis scorul pentru Real Madrid, in minutul 52, in timp ce Griezmann a punctat in minutul 85.In campionatul spaniol, echipa pregatita de Zinedine Zidane n-a mai castigat din anul 2012 pe teren propriu impotriva celor de la Atletico Madrid.Real Madrid e lider in La Liga, cu 72 de puncte, insa este la o distanta de doar trei puncte fata de rivala Barcelona, ocupanta locului doi. Catalanii au sansa de a trece pe primul loc daca se vor impune pe terenul celor de la Malaga. Atletico Madrid se afla pe pozitia a treia in clasament, cu 62 de puncte.Tot sambata, Espanyol Barcelona s-a impus cu scorul de 1-0 in fata echipei Deportivo Alaves. A inscris Piatti, in minutul 56.1. Real Madrid 72 puncte2. Barcelona 693. Atletico Madrid 62 (+ 1 joc)4. Sevilla 585. Villarreal 54 (+ 1 joc)6. Athletic Bilbao 50 (+ 1 joc) etc.Partidele FC Sevilla - Deportivo La Coruna si Malaga - FC Barcelona au loc de asemenea sambata, iar meciurile Granada - Valencia, Celta Vigo - Eibar, Osasuna - Leganes si Las Palmas - Betis se disputa duminica.