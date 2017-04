Gigantul francez Veolia / Apa Nova ar urma sa preia Petrolul Ploiesti - Gazeta Sporturilor

Sucursala din Romania a grupului francez Veolia, lider mondial in managementul apei, va anunta oficial saptamana viitoare preluarea Petrolului, avand ca scop promovarea an de an pana in L1, scrie sursa citata.Petrolul e acum lider in campionatul judetean Prahova si va intra aproape sigur in barajul pentru promovarea in L3. Echipa prahoveana a ajuns intr-o situatie precara dupa ce patronii sau au avut probleme in justitie. Veolia detine in Romania compania Apa Nova, care are contracte de gestionare a apelor in Bucuresti si Ploiesti. Compania mai deruleaza in Romania si afaceri in domeniul energiei.