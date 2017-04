Iuliu Muresan pleaca dupa 15 ani de la CFR Cluj - Paszkany isi pune presedinte un alt om de incredere. Cum va arata organigrama

Formatia clujeana se lupta la titlu, dar e ultimul an in care vor mai putea fi zarite anumite figuri emblematice pentru ea. Lotul va fi schimbat radical, mai ales ca multi fotbalisti se afla la final de contract, insa cele mai rasunatoare mutari vor avea loc la nivel de conducere, spun sursele actualdecluj.ro.Iuliu Muresan, presedinte de 14 ani la CFR Cluj, de cand echipa a intrat in mainile lui Arpad Paszkany, va spune adio clubului pe care l-a slujit. Sub conducerea sa, CFR-ul a luat cele trei titluri de campioana, Cupele si Supercupele si a evoluat in Liga Campionilor, insa perioada Muresan se va incheia in vara.Citeste tot articolul pe