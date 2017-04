​VIDEO Valencia, victorie la limita pe "Mestalla" cu Celta Vigo (3-2)

Valencia, succes in Primera Division

Golurile castigatorilor au fost marcate de Dani Parejo '38, Munir '67 si Carlos Soler '86, in timp ce pentru oaspeti au inscris Cabral '16 si Iago Aspas '80 - din penalti.Eibar - Las Palmas 3-1Valencia - Celta Vigo 3-2In urma acestui succes, Valencia se afla pe locul 12 in Primera Division, cu 36 de puncte acumulate, in timp ce Celta Vigo se gaseste cu 10, cu 41 de puncte.