​Liga I FCSB - Astra Giurgiu 3-0/ FC Viitorul - Craiova 0-1/ Show Alibec, doua goluri si assist superb/ Gest neobisnuit al lui Sumudica

Denis Alibec, in tricoul Stelei

FC Viitorul- CS U Craiova 0-1 (Mateiu, gol in prelungiri 90+2)



(Mateiu, gol in prelungiri 90+2) Sumudica: Luna cadourilor. Intrebati-l pe Iliev cate mingi a avut de aparat. a scos o mine a lui Alibec, care a sarit inapoi. A fost un penalty cadou - nu stiu daca a fost corect acordat

Luna cadourilor. Intrebati-l pe Iliev cate mingi a avut de aparat. a scos o mine a lui Alibec, care a sarit inapoi. A fost un penalty cadou - nu stiu daca a fost corect acordat FCSB nu a avut ocazii. Noi am avut mai multe ocazii. Vi s-a parut ca au fost superiori?! Voi face tot ce tine de mine ca FCSB sa nu iasa campioana.



FCSB a castigat in play-off meciul de pe teren propriu contra celor de la Astra Giurgiu, scor 3-0, iar trupa lui Reghecampf este pe primul loc al clasamentului, la egalitate de puncte cu Viitorului lui Hagi, care a pierdut in fata Craiovei. Am asistat la un show marca Alibec care a marcat de doua ori (min 10 si 27) si a oferit o pasa superba pentru golul lui Florin Tanase (min 32).Dupa primul gol al Stelei, Sumudica a confundat fotbalul cu handabalul si a recurs la un gest neobisnuit, si-a adunat jucatorii la marginea terenului pentru a-i incuraja si a le transmite sfaturi, partida fiind intrerupta circa un minut, potrivit News.ro.Prezenta la meci: 8.000 de spectatoriGolurile au fost marcate de Alibec '9 (penalti), '27 si Tanase '34.

1-0:Geraldo l-a faultat pe Momcilovici iar Alibec a transformat penaltiul acordat de Horatiu Fesnic

2-0: Alibec a scapat singur cu portarul dupa greseala lui Sapunaru, Ivanov a respins, dar Alibec a revenit si a marcat in poarta goala

3-0: Alibec i-a pasat in centrul careului lui Tanase care a marcat la coltul lung

FC Viitorul a pierdut cu CS U Craiova, scor 0-1; Golul victoriei a fost marcat in minutul 90+2 Formatia FC Viitorul a pierdut meciul sustinut, luni, pe teren propriu, in compania echipei, CS Universitatea Craiova, scor 0-1, in etapa a patra a play-out-ului Ligii I. Golul victoriei a fost marcat in minutul 90+2, potrivit News.ro.

Mateiu a marcat golul victoriei in minutul 90+2. FC Viitorul: Rimniceanu - Benzar, Tiru, Boli, Ganea - Nedelcu - Rosu (Chitu '69), Casap - Purece (Vana '56), Tucudean (Coman '46), Morar. Manager: Gheorghe Hagi



CS U Craiova: Calancea - Dimitrov, Kelic, Screciu, Bancu - Mateiu - Zlatinski, Baluta - Gustavo (Jazvici '46), Fajic (Markovici '56), Mazarache (A. Manea '63). Antrenor: Gheorghe Multescu

FCSB: Nita - Pleasca, Balasa, Moke, Momcilovic - Popescu (Achim '43), Boldrin - Enache, Tanase (Man '71), De Amorim - Alibec (Gnohere '37). Antrenr: Laurentiu Reghecampf