Bayern Munchen a fost invinsa de Hoffenheim, scor 1-0, in campionatul Germaniei

Echipa Bayern Munchen a fost invinsa, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0, de formatia Hoffenheim, in etapa a XXVII-a a campionatului Germaniei, potrivit News.ro.Bayern a suferit prima infrangere in ultimele 20 de meciuri, in toate competitiile. Unicul gol al meciului a fost marcat de Kramaric, in minutul 21.Tot marti, Borussia Dortmund a trecut de Hamburger SV, scor 3-0, FC Koln a invins Eintracht Frankfurt, scor 1-0, iar Werder Bremen s-a impus cu Schalke 04, scor 3-0. Meciurile Augsburg - Ingolstadt, Borussia Monchengladbach - Hertha Berlin, Darmstadt - Bayer Leverkusen, FSV Mainz - RasenBallsport Leipzig si VfL Wolfsburg - Freiburg sunt programate miercuri.