UEFA: Finalele Europa League si Champions League se vor disputa in aceeasi saptamana incepand din 2019

Cele doua finale vor continua, in schimb, sa fie disputate in locuri diferite."Principiul general de a organiza finala Europa League in aceeasi saptamana cu finala Champions League pentru ansamblul ciclului 2018-2021 a fost aprobat", a anuntat forul continental intr-un comunicat.In consecinta, finala 2019 a Europa League se va juca miercuri 29 mai 2019, cu trei zile inaintea finalei Ligii Campionilor programata sambata, 1 iunie 2019."Aceasta schimbare are drept scop ca finala Europa League sa se desfasoare imediat dupa incheierea campionatelor nationale", a precizat UEFA, in timp ce finala din 2017, organizata la Stockholm (Suedia), este programata pe 24 mai, cu cateva zile inaintea ultimei etape din campionatul Italiei.In acest sezon, finala Ligii Campionilor se va desfasura pe 3 iunie, la Cardiff.Aceasta masura intervine la cateva luni dupa reforma Ligii Campionilor, ce va deveni efectiva pentru aceeasi perioada, ce va garanta patru locuri cluburilor germane, spaniole, engleze si italiene in faza grupelor in virtutea bunelor rezultate din trecut.