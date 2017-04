Presa spaniola: Lionel Messi va semna prelungirea contractului cu FC Barcelona - Va fi cel mai bine platit fotbalist din lume

Ofertat de mai multe formatii puternice de pe "Batranul Continent" (s-a vorbit de-a lungul timpului de Manchester City, Inter sau Manchester United) Lionel Messi i-a "bagat" in sedinta pe oficialii catalanilor, acestia urgentand semnarea noului contract.In acest moment, Lionel are un salariu anual de 22,8 milioane de euro, insa va deveni cel mai bine platit fotbalist dupa ce va semna noua intelegere cu Barca.Carlos Tevez este acum jucatorul cu cel mai mare salariu din lume: 40 de milioane de euro, bani primiti de la Shanghai Shenhua.In varsta de 29 de ani, Messi are un sezon bun in tricoul catalanilor, reusind pana acum 41 de goluri si 15 pase de gol, in 40 de aparitii in tricoul blau-grana.Barcelona ramane cu sanse de a se impune in cele trei mari competitii: va juca finala Cupei Spaniei (cu Alaves), se afla in sferturile Champions League (se va duela cu Juventus Torino), in timp ce in Primera Division se afla pe locul doi, la doua puncte in urma liderului Real Madrid (galacticii au insa si un meci mai putin disputat).