Golurile celor de la Sampdoria au fost marcate de Schick '50 si Quagliarella '85 din penalti, in timp ce pentru gazde a inscris D'Ambrosio, in minutul 35.1 Juventus 74 puncte2 AS Roma 683 Napoli 644 Lazio 605 Atalanta 586 Inter 557 AC Milan 54 etc.