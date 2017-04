Liga I Viitorul a invins in deplasare Astra, scor 2-1 si se distanteaza in varful clasamentului. Oaspetii au ratat doua penaltiuri, gazdele unul

Formatia FC Viitorul a invins, luni seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, in ultimul meci al etapei a treia a play-off-ului Ligii I, in care cele doua adversare au ratat trei penaltiuri, iar Cristian Sapunaru a inscris un autogol. Toate cele trei goluri si ratarile s-au inregistrat in prima repriza, potrivit News.ro.Elevii lui Hagi ramana asdar in fruntea clasamentului la 3 puncte de FCSB, iar Astra cu Sumudica par sa conteze tot mai putin in lupta pentru titlu.Au marcat Daniel Florea '39 pentru gazde si Chitu '13 si Sapunaru '21 (autogol) pentru oaspeti.0-1: Chitu a deschis scorul trimitand mingea in poarta goala, din apropiere.0-2: Sapunaru a trimis mingea in propria poarta dupa o centrare a lui Coman.In minutul 30, arbitrul Radu Petrescu le-a acordat un penalti oaspetilor pentru un fault al lui Sapunaru la Florinel Coman. Lovitura de pedeapsa a fost executata de Chitu, insa Iliev a aparat.Cinci minute mai tarziu ('36), Petrescu a acordat un nou penalti echipei FC Viitorul, pentru un fault al lui Morais la Benzar. A executat Florinel Coman, iar Iliev a aparat din nou.1-2: Florea a inscris din 8 metri, dupa o pasa lunga de la Ionita.In minutul 41, centralul a acordat un penalti Astrei, dupa un fault al lui Tiru la Seto. Daniel Florea a trimis insa mingea pe langa poarta.Astra Giurgiu: Iliev - Oros (Teixeira '36), Sapunaru, Fabricio - A. Stan, Seto, Lovin (D. Niculae '62), Morais - Ionita, Bus, Budescu (Florea '30). Antrenor: Marius Sumudica.FC Viitorul: Rimniceanu - Benzar, Tiru, Boli, Ganea (Radoi '52) - Nedelcu, N. Rosu (Casap '52), Vina - Purece (Dumitrescu '65), Chitu, Fl. Coman. Antrenor: Gheorghe Hagi.Cartonase galbene: J. Morais '36 / Fl. Coman '37, Ganea '41, Vina '73, Benzar '90+3Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu, ajutat de asistentii Adrian Radu Ghinguleac si Marius Nicoara.Arbitru de rezerva a fost Marius Avram, iar observatori Eduard Dumitrescu si Octavian Goga.