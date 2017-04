Liga spaniola va ancheta meciul FC Barcelona B - Eldense, scor 12-0, la solicitarea conducerii gruparii oaspete

Presedintele ligii spaniole, Javier Tebas, a anuntat, luni, ca forul pe care il conduce va ancheta meciul FC Barcelona B - Eldense, din Segunda Division B, solicitarea fiind facuta de consiliul director al gruparii oaspete, informeaza Reuters.Eldense a retrogradat in liga a patra spaniola ca urmare a rezultatului de sambata. La pauza partidei, scorul a fost 8-0."Vom ancheta situatia, pentru ca ne-a cerut-o conducerea clubului Eldense si rezultatul de la pauza a fost neobisnuit. In plus, exista chestiuni colaterale legate de un grup italian de investitii care ar putea fi implicat intr-o retea internationala de pariuri legate de trucarea meciurilor", a explicat Tebas.Presedintele clubului Eldense, David Aguilar, a declarat ca suspecta de cateva saptamani ca meciurile ar putea fi trucate si a precizat ca si politia ancheteaza acest caz.Aguilar a mentionat ca nu este adevarat ca gruparea si-a suspendat activitatea sportiva si a adaugat ca echipa va juca in week-end-ul viitor, cu Sabadell.Luni, un fotbalist al formatiei Eldense, Cheikh Saad, a declarat ca echipa sa a pierdut deliberat, sambata, meciul cu FC Barcelona B, scor 0-12, el acuzandu-si patru colegi ca sunt implicati in trucarea de partide in beneficiul unor pariori."Stiu care sunt jucatorii implicati, dar nu pot spune. In vestiar aproape ca m-am batut cu ei. Sunt patru cei implicati", a spus Cheikh Saad, la o emisiune de la postul de radio Rac1.El a precizat ca atat antrenorul, cat si jucatorii stiau ceva de aranjament. "Antrenorul stia ceva, la fel si jucatorii. Cu jumatate de ora inainte de startul meciului cu Barca B eram titular. Iar inainte de joc am fost scos din primul 11. Antrenorul mi-a spus apoi ca ma va folosi, iar eu i-am raspuns ca nu vreau", a explicat Cheikh.Fotbalistul a exclus varianta ca FC Barcelona B sa fi avut vreo implicare in trucarea meciului: "Jucatorii au facut ce trebuia sa faca, au marcat goluri".Eldense ocupa ultimul loc in clasamentul seriei a treia a Segunda Division B, cu doar 14 puncte obtinute in 32 de etape, iar FC Barcelona B este lider, cu 66 de puncte.