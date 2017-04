Ciprian Deac va fi jucatorul echipei FCSB din sezonul viitor

O alta achizitie a ros-albastrilor pentru sezonul viitor este si Junior Morais, fundasul celor de la Astra Giurgiu."Ciprian Deac va fi jucatorul Stelei, am batut palma. Am zis ca mai bine sa iau de acum transferul de la administratorul judiciar, sa nu am probleme in iunie. Junior Morais si Deac sunt jucatorii nostri ", a declarat Gigi Becali la Sport.ro.Ciprian Deac ar urma sa incaseze un salariu de aproximativ 15.000 de euro pe luna la FCSB, potrivit gsp.ro. In plus, mijlocasului i se va acorda o prima instalare de 150.000 de euro.Revenit la CFR Cluj in aceasta iarna din postura de jucator liber de contract, Deac a jucat in opt partide si a marcat cinci goluri.De-a lungul carierei, Deac a evoluat la Gloria Bistrita, Unirea Dej, CFR Cluj, Otelul Galati, Schalke 04, Rapid, Aktobe si Tobol Kostanay.