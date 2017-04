Claudiu Niculescu este noul antrenor al echipei FC Voluntari

Niculescu, in varsta de 40 de ani, va fi prezentat oficial intr-o conferinta de presa ce va avea loc luni, de la 15.00, la baza sportiva din Pipera.Claudiu Niculescu si-a inceput cariera de antrenor in 2012, in Liga I, la formatia Universitatea Cluj, iar apoi a pregatit echipe din ligile inferioare, FC Bihor, Damila Maciuca, CSM Ramnicu Valcea si CS Mioveni.Dinu Todoran se afla la carma formatiei FC Voluntari din 10 martie, dupa demiterea lui Florin Marin. In cele patru meciuri cu Todoran principal, FC Voluntari a fost invinsa de Poli Timisoara si a remizat cu Pandurii Targu Jiu si Gaz Metan Medias, toate in play-out-ul Ligii I, si s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a trecut de CS Mioveni.Dupa disputarea a trei etape din play-out-ul Ligii I, FC Voluntari se afla pe locul patru, cu 17 puncte.