​VIDEO PSG a castigat Cupa Ligii Frantei: 4-1 in finala cu AS Monaco

Golurile invingatorilor au fost marcate de Draxler '4, Di Maria '44 si Cavani '54, '90, in timp ce pentru Monaco a inscris Lemar, in minutul 27.Paris Saint-Germain a cucerit pentru a saptea oara in istorie Cupa Ligii Frantei: 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2007/2008, 1997/1998 si 1994/1995.Este primul trofeu castigat de Unai Emery de cand a venit in functia de antrenor principal al parizienilor.