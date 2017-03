FIFA a incheiat ancheta interna cu privire la coruptie si a oferit 20.000 de probe autoritatilor elvetiene

Investigatia a fost efectuata incepand din 2015, de firma americana de avocatura Quinn Emanuel, dupa ce Ministerul Public elvetian si Departamentul de Justitie al SUA au anuntat anchete cu privire la coruptia din fotbalul international.FIFA nu a facut niciun fel de precizari in legatura cu continutul dosarului. "Raportul contine e-mail-uri si copiile unor contracte care vor fi folosite de autoritatile elvetiene", a declarat pentru AFP o sursa apropiata investigatiei.Scandalul a izbucnit in mai 2015, inaintea Congresului FIFA, cand mai multi inalti functionari ai forului au fost arestati la hotelul in care locuiau, la Zurich. Ei au fost acuzati ca au primit milioane de dolari mita la incheierea unor contracte de marketing.In total, 40 de persoane se afla in vizorul justitiei americane, printre care oficiali ai FIFA, ai CONCACAF si reprezentanti ai unor societati de marketing sportiv.