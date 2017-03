Amical de lux pentru nationala de fotbal a Romaniei: Tricolorii vor intalni echipa statului Chile

Cu trei zile inainte de meciul cu Chile, echipa nationala a Romaniei va juca in deplasare, cu Polonia, intr-un meci din preliminariile Campionatului Mondial 2018.Nationala din Chile, din care fac parte, printre altii, Claudio Bravo, Arturo Vidal si Alexis Sanchez, este castigatoarea Copa America 2016, dupa o finala cu Argentina. Dupa amicalul cu Romania, Chile va participa la Cupa Confederatiilor, in Rusia. Va juca, in faza grupelor, impotriva Camerunului (18 iunie), Germaniei (22 iunie) si Australiei (25 iunie).► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Romania - Muntenegru 1-1Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Armenia - Romania 0-5Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Kazahstan - Romania 0-0Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Romania - Polonia 0-3Armenia - Kazahstan 2-0Muntenegru - Polonia 1-2Romania - Danemarca 0-01. Polonia (12-6) 13 puncte2. Muntenegru (10-6) 73. Danemarca (7-5) 74. Romania (6-4) 65. Armenia (6-10) 66. Kazahstan (3-13) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.