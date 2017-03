FRF a aprobat schimbarea denumirii clubului FC Steaua in Fotbal Club FCSB SA

"Al doilea punct pe ordinea de zi face o referire la o solictare a FC Steaua de schimbare a denumirii in Fotbal Club FCSB SA. Aceasta va fi noua denumire cu care vom opera, atat la nivelul FRF, cat si LPF. E o hotarare judecatoresca si nu am facut altceva decat sa luam act de ea. In ceea ce priveste palmaresul, federatia nu are competenta de a se pronunta, ramanand la latitudinea instantelor judecatoresti. Schimbarea numelui se va face incepand de astazi. Astazi, am luat act de aceasta solicitare. Incepand de astazi, denumirea nu mai este FC Steaua, ci Fotbal Cub FCSB SA", a declarat seful de la Casa Fotbalului, dupa sedinta Comietului Executiv al FRF.Intrebat despre coeficientul UEFA al FCSB, Burleanu a spus: "Vom comunica aceasta decizie la UEFA, ramanand sa primim o decizie din partea lor. Din punctul meu de vedere, nu trebuie sa avem emotii, vorbim de o instanta care a luat aceasta decizie."In data de 21 decembrie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali sa mai foloseasca numele "Steaua" si "Steaua Bucuresti" in denumirea societatii comerciale care administreaza clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucuresti SA, si in cea a echipei FC Steaua, inscrisa la asociatiile si federatiile sportive (FRF si LPF).La 17 ianuarie, finantatorul stelist Gigi Becali a declarat ca a inregistrat trei nume la Registrul Comertului pentru societatea care administreaza echipa sa de fotbal - FCSB, Fotbal Club Sport Bucuresti si Fotbal Club Sporting Bucuresti.