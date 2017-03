Gheorghe Multescu: Baietii au jucat cu inima si cu sufletul, eu am rezistat cu pastile

Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Gheorghe Multescu, a declarat, miercuri, dupa calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, ca elevii sai au jucat cu inima si cu sufletul, iar el a rezistat pe banca tehnica cu ajutorul pastilelor, potrivit News.ro."Am rezistat cu pastile. Baietii au jucat cu inima si cu sufletul, au fost extraordinari. Am spart ghionul si am marcat din penaltiuri, acum vor veni si golurile din actiune. Baluta a luat rosu si a facut un meci mai slab, il astept sa-si ia revansa sambata. Ivan nu s-a simtit foarte bine si de aceea nu l-am bagat intre primii cinci la penaltiuri. Imi asum responsabilitatea pentru ratarea lui Screciu, dar el mi-a zis ca vrea sa bata", a spus Multescu la Digisport.Echipa CS Universitatea Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 6-5 la loviturile de departajare, formatia Dinamo Bucuresti, in sferturile de finala ale competitiei. Dinamo a pierdut si finala de anul trecut a Cupei Romaniei la penaltiuri, in fata celor de la CFR Cluj.Dupa 120 de minute disputate la Drobeta Turnu Severin, cele doua echipe s-au aflat la egalitate, scor 0-0.In minutul 63, Baluta (CS Universitatea Craiova) a primit al doilea cartonas galben dupa ce l-a lovit cu cotul in fata pe Filip si a fost eliminat de arbitrul Ovidiu Hategan.La loviturile de departajare, pentru CS Universitatea Craiova au marcat Gustavo, Briceag, Bancu, Calancea, Kelici si Ivan, iar Screciu a ratat, in timp ce pentru Dinamo Bucuresti au inscris Hanca, Busuladzici, Nistor, St. Filip si D. Popa. Patrick Petre si Danu Spataru au ratat.