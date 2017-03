Sase persoane, din care care cinci fotbalisti din liga a doua, au fost arestate in Portugalia, in cadrul unei anchete privind o presupusa implicare in trucarea de meciuri, a anuntat, miercuri, L'Equipe.Jucatorii arestati sunt de la formatiile Oriental, retrogradata intre timp in liga a treia, Penafiel si Academico Viseu, iar cea de-a sasea persoana este un membru al Super Dragons, principala factiune a galeriei echipei FC Porto.Alte opt persoane au fost pus sub acuzare si vor fi judecate in libertate.Cei implicati sunt acuzati de asociere criminala, coruptie si luare de mita, potrivit News.ro.