Cupa Romaniei: Craiova trece de Dinamo dupa lovituri de departajare (6-5 d.p.)

CS U Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce a eliminat-o pe Dinamo Bucuresti la lovituri de departajare, scor 6-5, scorul dupa cele 90 de minute si reprizele de preliungiri fiind 0-0.Dinamo a pierdut si finala de anul trecut a Cupei Romaniei la penaltiuri, in fata celor de la CFR Cluj.Dupa 120 de minute disputate la Drobeta Turnu Severin, cele doua echipe s-au aflat la egalitate, scor 0-0.In minutul 63, Baluta (CS Universitatea Craiova) a primit al doilea cartonas galben dupa ce l-a lovit cu cotul in fata pe Filip si a fost eliminat de arbitrul Ovidiu Hategan.La loviturile de departajare, pentru CS Universitatea Craiova au marcat Gustavo, Briceag, Bancu, Calancea, Kelici si Ivan, iar Screciu a ratat, in timp ce pentru Dinamo Bucuresti au inscris Hanca, Busuladzici, Nistor, St. Filip si D. Popa. Patrick Petre si Danu Spataru au ratat.CS Universitatea Craiova: Calancea - Dimitrov, Kelici, Popov (Mateiu '46), Briceag - Zlatinski (Gustavo '102) - Screciu, Baluta - Jazvici (Mazarache '75), Ivan, Bancu. Antrenor: Gheorghe Multescu.Dinamo Bucuresti: Cerniauskas - Romera, M. Popescu, Dielna, St. Filip - Nistor, Busuladzici, Mahlangu (Spataru '59) - Hanca, Rivaldinho (D. Popa '66), Bumba (P. Petre '79). Antrenor: Cosmin Contra.Cartonase galbene: Briceag '10, Ivan '56, Baluta '60, '63, Mateiu '70, Bancu '73 / Hanca '52, Dielna '53, St. Filip '56, D. Popa '72, M. Popescu '90, Nistor '108, P. Petre '116.Cartonas rosu: Baluta '63.Arbitri: Ovidiu Hategan (central) - Vladimir Urzica, Sebastian Gheorghe (asistenti) - Adrian Comanescu (rezerva).Observatori: Ciprian Paraschiv, Corneliu Fecioru.Partida FC Viitorul - Astra Giurgiu se va disputa joi.In semifinalele Cupei Romaniei s-au mai calificat echipele Poli Timisoara si FC Voluntari.Ultima semifinalista va fi stabilita joi, dupa disputarea meciului FC Viitorul - Astra Giurgiu.