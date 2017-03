Steaua va deveni in mod oficial FCSB

In data de 21 decembrie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali sa mai foloseasca numele "Steaua" si "Steaua Bucuresti" in denumirea societatii comerciale care administreaza clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucuresti SA, si in cea a echipei FC Steaua, inscrisa la asociatiile si federatiile sportive (FRF si LPF).La 17 ianuarie, finantatorul Stelei a declarat ca a inregistrat trei nume la Registrul Comertului pentru societatea care administreaza echipa sa de fotbal - FCSB, Fotbal Club Sport Bucuresti si Fotbal Club Sporting Bucuresti, informeaza News.ro.