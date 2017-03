Cupa Romaniei Ionut Popa, antrenor Poli Timisoara: Nu prea ma bucur ca am ajuns in semifinale, eu am nevoie ca la Iasi, Chiajna si Targu Jiu sa scot puncte

Tehnicianul Ionut Popa a declarat, marti seara, ca nu este prea bucuros de calificarea echipei Poli Timisoara in semifinalele Cupei Romaniei, el preferand sa obtina puncte cu Poli Iasi, Concordia Chiajna si Pandurii Targu Jiu, in vederea salvarii de la retrogradare, potrivit News.ro."Nu ma uit la penaltiuri, imi spunea cineva cum s-a ratat, marcat, aparat. Ei au desemnat ordinea in care o sa se execute. Nu prea ma bucur ca am ajuns in semifinale, eu am nevoie ca la Iasi, Chiajna si Targu Jiu sa scot puncte. CFR-ul nu ne-a batut anul asta, mereu i-am condus, sunt mai buni decat noi, noi am jucat cu inima, sufletul si uneori cu capul. Am jucat 74 de minute in inferioritate, inseamna enorm, este meritul lor, au luptat eroic", a declarat Popa, la Digisport.Echipa Poli Timisoara s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins, scor 6-5, in urma loviturilor de departajare, formatia CFR Cluj, detinatoarea trofeului, in sferturile competitiei. Timisorenii au jucat in inferioritate numerica din minutul 49, cand a fost eliminat Seroni.La finalul celor 90 de minute si a celor doua reprize de prelungiri, scorul a fost 0-0.La loviturile de la 11 metri pentru Poli Timisoara au transformat Draghici, Fucek, Soljici, Barbut, Scutaru, Neagu si a ratat Straut.Pentru CFR au marcat Nascimento, Tiago Lopes, Gomelt, Omrani, Bud si au ratat Larie si Deac.Poli Timisoara a evoluat cu un jucator mai putin din minutul 49, cand a fost eliminat Alin Seroni, dupa un fault asupra lui Laurentiu Rus.