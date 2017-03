Cupa Romaniei: Poli Timisoara s-a calificat in semifinalele dupa ce a trecut, la penaltiuri, de CFR Cluj, detinatoarea trofeului

Echipa Poli Timisoara s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins, scor 6-5, in urma loviturilor de departajare, formatia CFR Cluj, detinatoarea trofeului, in sferturile competitiei. Timisorenii au jucat in inferioritate numerica din minutul 49, cand a fost eliminat Seroni, potrivit News.ro.La finalul celor 90 de minute si a celor doua reprize de prelungiri, scorul a fost 0-0.La loviturile de la 11 metri pentru Poli Timisoara au transformat Draghici, Fucek, Soljici, Barbut, Scutaru, Neagu si a ratat Straut.Pentru CFR au marcat Nascimento, Tiago Lopes, Gomelt, Omrani, Bud si au ratat Larie si Deac.Poli Timisoara a evoluat cu un jucator mai putin din minutul 49, cand a fost eliminat Alin Seroni, dupa un fault asupra lui Laurentiu Rus.Poli Timisoara: Curileac - Straut, Canu, Scutaru, Seroni - Soljic, Poparadu (Popovici '47/ Draghici '120)- Barbut, M. Croitoru, Fucek - Pedro Henrique (Neagu '54). Antrenor: Ionut PopaCFR Cluj: Minca - Tiago Lopes, Larie, Horj, Camora - Gomelt, J.C. Ruiz (Nascimento '46) - L: Rus (Sorsa '56), Deac, Nouvier (Bud '63) - Omrani. Antrenor: Vasile MiriutaPoli Timisoara a evoluat cu un jucator mai putin din minutul 49, cand a fost eliminat Alin Seroni, care l-a faultat pe Laurentiu Rus.Meciul a fost arbitrat de Adrian Cojocaru, ajutat de Marius Nicoara si Sebastian Stoianov, in timp ce Marian Balaci a fost rezervaObservatori au fost Cornel Sorescu si Adrian Lucaci.Miercuri au loc meciurile CS Mioveni - FC Voluntari si CS Universitatea Craiova - Dinamo, iar joi se disputa partida FC Viitorul - Astra Giurgiu.