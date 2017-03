VIDEO Incendiu la stadionul formatiei Shanghai Shenhua, echipa la care evolueaza Carlos Tevez

Pana in acest moment, nu se stie ce a declansat acest incediu si nici daca sunt victime. Arena a suferit daune semnificative, ramane de vazut daca proprietarii vor reusi sa repare stadionul pana la urmatorul meci al echipei Shanghai Shenhua.Hongkou Football Stadium - 33.060 capacitate. Arena a fost renovata in 1999. A gazuit finala Campionatului Mondial de fotbal feminin din 2007. Aici au avut loc de-a lungul timpului concerte importante: Mariah Carey, Whitney Houston, Linkin Park etc.Shanghai Shenhua este una din echipele importante din campionatul chinez. Este antrenata de Gustavo Poyet. In 2016, formatia a incheiat pe locul 4 din "Super League". In acest moment, la Shanghai Shenhua evolueaza jucatori precum Fredy Guarin, Carlos Tevez si Obafemi Martins.