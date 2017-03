Cosmin Contra, despre situatia nationalei Romaniei: "Suntem obisnuiti sa nu ne calificam la un Mondial"

"Este foarte putin acest 0-0 cu Danemarca, deoarece era un meci capital pentru noi. Chiar daca vom castiga 3-4 meciuri de acum inainte s-ar putea sa nu ne calificam nici de pe locul 2 la baraj. Cred ca suntem obisnuiti sa nu ne calificam la un Mondial. Noul curent este dam vina pe jucatori. Pana acum aveam jucatori buni, acum nu mai sunt jucatorii buni. Dupa meciul cu Armenia am spus ca avem o echipa buna si nu putem sa spunem dupa 3 luni ca nu mai e buna" -"Am fost dezamagit de rezultat, dar mai ales de joc. Mi-ar fi placut sa vad atitudine, joc ofensiv, o idee de joc, niste actiuni bine definite. Dar cel mai mult ma dezamagesc declaratiile ca nu avem valoare. Poate nu avem valoare sa ne batem cu Germania, Spania, Italia, dar cred ca avem valoare sa ne batem cu Danemarca, Polonia, Muntenegru si Armenia. Nu stiu daca Daum trebuie sa renunte sau nu. In ultimul meci echipa nationala a Romaniei a aratat foarte rau. Benzar este singurul jucator care a inteles sistemul. A fost cel mai periculos si este marele castig al nationalei. Pozitiv este faptul ca nu primim gol, problema noastra este ca nu dam gol. Si daca nu dam gol este imposibil sa ne califcam la Cupa Mondiala",► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Armenia - Kazahstan 2-0Muntenegru - Polonia 1-21. Polonia (12-6) 13 puncte2. Muntenegru (10-6) 73. Danemarca (7-5) 75. Armenia (6-10) 66. Kazahstan (3-13) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.