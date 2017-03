Christoph Daum: Suntem dezamagiti de rezultat. Mai avem sanse de 50% la locul al doilea

''Suntem dezamagiti. Am investit mult, mai ales in prima repriza, cand am avut cateva sanse si sistemul a functionat. Tempoul a fost foarte ridicat si in a doua repriza nu am mai facut fata. Jucatorii au fost foarte motivati sa castige. Cred ca multi jucatori au fost la limita maxima. Trebuie sa ii facem mai buni, dar, pe de alta parte, vedem ca sansele de gol nu se transforma neaparat in goluri. Ne asteptam la mai mult, la o victorie, mai ales ca am jucat acasa, unde tot timpul te astepti sa iei trei puncte. Mare parte din timp am facut un joc bun, dar pentru un joc perfect ar fi trebuit sa inscriem si sa castigam'', a declarat selectionerul Romaniei.Christoph Daum considera ca nationala Romaniei pastreaza sanse de 50% de a ocupa locul al doilea in grupa si ca este decis sa lupte pana la capat si sa incerce sa valorifice toate sansele: "''Cata vreme mai avem sanse, nu voi renunta la ele.''Echipa nationala de fotbal a Romaniei a reusit doar un rezultat de egalitate cu Danemarca, scor 0-0, in etapa a cincea a preliminariilor Campionatului Mondial din 2018. Dupa o prima repriza care a parut promitatoare, tricolorii nu au mai existat in a doua parte a partidei de pe "Cluj Arena" si au incheiat al patrulea meci fara sa marcheze. Cu sase puncte obtinute in cinci meciuri, Romania are sanse foarte mici de a mai prinde locul doi care duce la barajul pentru calificarea la turneul final din Rusia.