​LIVETEXT Romania - Danemarca (de la ora 21:45)/ Echipele de start

Tătărușanu - Săpunaru, Chiricheș, Toșca - Benzar, Marin, Pintilii, Latovlevici - Stanciu - Chipciu, Keșeru. Selectioner: Christoph Daum.Rezerve: Costel Pantilimon, Florin Niță - Cosmin Moți, Dorin Rotariu, Adrian Popa, Constantin Budescu, Denis Alibec, Eric Bicfalvi, Andrei Prepeliță, Andrei Ivan, Sergiu Hanca, Dragoș Grigore.Schmeichel - Kjaer, Christensen, Vestergard - Ankersen, Kvist, Schone, Delaney, Durmisi - Eriksen, Cornelius. Selectioner: Age Hareide.Rezerve: Jonas Loessl, Frederik Roennow - Martin Braithwaite, Andreas Bjelland, Mathias Joergensen, Henrik Dalsgaard, Marcus Ingvartsen, Jens Stryger Larsen, Daniel Wass, Pione Sisto, Lasse Vibe.Meciul va fi condus la centru de arbitrul englez Martin Atkinson. Acesta va fi ajutat la cele doua tuse de conationalii sai Stephen Child si Stuart Burt, iar arbitru de rezerva va fi Anthony Taylor.Echipa nationala a Armeniei a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), reprezentativa Kazahstanului, iar Romania a coborat pe locul cinci in clasamentul Grupei E.► 26 martie 2017: Armenia - Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru - Polonia, România - Danemarca (ora 21:45)► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Armenia - Kazahstan 2-01. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 64. Armenia (6-10) 6 (+ un joc)6. Kazahstan (3-13) 2 (+ un joc).Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.