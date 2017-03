Liga 2: Academica Clinceni - Juventus Bucuresti 0-7/ Chipirliu a inscris sase goluri

Chipirliu a marcat in minutele 2, 11 (p), 27, 37, 65 si 89. Un gol a fost inscris de Buhaescu, in minutul 85.Cu 25 de reusite in acest sezon, Chipirliu l-a egalat pe Attila Hadnagy (Sepsi Sfantu Gheorghe) in clasamentul golgheterilor din Liga a II-a, potrivit News.ro.Luni, de la ora 19.00, va avea loc ultimul meci al etapei, FC Brasov - ASU Politehnica Timisoara. UTA si Metalul Resita stau in aceasta etapa.Dacia Unirea Braila - Chindia Targoviste 0-2CS Afumati - Dunarea Calarasi 1-2CS Mioveni - CS Balotesti 3-0Sepsi Sf. Gheorghe - Olimpia Satu Mare 3-1