CM 2018, preliminarii: Romania vs Danemarca (de la ora 21:45)/ Meciul decisiv pentru tricolori

Romania vine dupa esecul usturator in fata Poloniei, 0-3 pe Arena Nationala, in timp ce danezii au invins Kazahstanul pe teren propriu, scor 4-1, in ultimul lor joc din preliminarii.O victorie cu Danemarca ar duce echipa Romaniei pe locul doi in grupa, in conditile in care Polonia ar castiga meciul cu Muntenegru.De-a lungul timpului, Romania si Danemarca s-au intalnit de 11 de ori. Tricolorii s-au impus in 4 partide, danezii au 5 victorii, iar doua meciuri s-au incheiat la egalitate. Golaveraj: 24-18 pentru Danemarca.18 noiembrie 2014, amical: Romania - Danemarca 2-010 septembrie 2003, preliminarii CE: Danemarca - Romania 2-229 martie 2003, preliminarii CE: Romania - Danemarca 2-5Pentru partida cu Danemarca, selectionerul Christoph Daum nu se poate baza pe mai multi jucatori. Atacantul Florin Andone de la Deportivo La Coruna este suspendat, dupa ce a primit cartonase galbene in meciurile cu Muntenegru si Polonia. Portarul Silviu Lung jr. (Astra Giurgiu) s-a accidentat in meciul campioanei Romaniei cu CFR Cluj si a fost inlocuit cu Florin Nita de la Steaua. De asemenea, atacantul Bogdan Stancu (Bursaspor) este accidentat.Nici selectionerul Age Hareide nu este lipsit de problemele de lot. Tehnicianul norvegian nu va putea conta pe Kasper Dolberg, care s-a accidentat la aductori. Atacantul echipei Ajax Amsterdam a fost inlocuit cu Marcus Ingvartsen (FC Nordsjaelland), golgeterul reprezentativei de tineret si al doilea marcator din campionat, cu 14 goluri.Danezii au venit in Romania si fara Nicolai Jorgensen, atacantul lui Feyenoord, si Yussuf Poulsen, varful celor de la RB Leipzig. Jorgensen era cel mai in forma atacant danez, avand 26 de goluri in actuala stagiune, 19 dintre ele in campionatul Olandei.1. Costel Pantilimon, 2. Romario Benzar, 3. Alin Toșca, 4. Cosmin Moți, 5. Dorin Rotariu, 6. Vlad Chiricheș, 7. Alexandru Chipciu, 8. Mihai Pintilii, 9. Adrian Popa, 10. Constantin Budescu, 11. Denis Alibec. 12. Ciprian Tătărușanu, 13. Claudiu Keșeru, 14. Iasmin Latovlevici, 15. Răzvan Marin, 16. Florin Niță, 17. Eric Bicfalvi, 18. Andrei Prepeliță, 19. Andrei Ivan, 20. Sergiu Hanca, 21. Dragoș Grigore, 22. Cristian Săpunaru, 23. Nicolae Stanciu.Tatarusanu - Sapunaru, Chiriches, Tosca - Benzar, R. Marin, Pintilii, Latovlevici - Stanciu - Chipciu, Keseru. Selectioner: Christoph Daum.Schmeichel - Ankersen, Kjᅢr, Christensen, Durmisi - Kvist, Delaney, Eriksen - Braithwaite, Cornelius, N. Jᅢrgensen (Vibe). Selectioner: Age Hareide.Meciul va fi condus la centru de arbitrul englez Martin Atkinson. Acesta va fi ajutat la cele doua tuse de conationalii sai Stephen Child si Stuart Burt, iar arbitru de rezerva va fi Anthony Taylor.► 26 martie 2017: Armenia - Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru - Polonia, România - Danemarca (ora 21:45)► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-11. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 65. Armenia (4-10) 36. Kazahstan (3-11) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.