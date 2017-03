Christoph Daum, inaintea meciului cu Danemarca: "E posibil sa jucam cu trei sisteme diferite"

Daum a explicat ca nu considera riscant sistemul cu trei fundasi centrali si ca incearca sa ii faca pe jucatorii romani sa fie cat mai flexibili in privinta sistemului de joc."Aceasta echipa este obisnuita sa joace 4-2-3-1. Este important sa fim mai flexibili si am lucrat la automatismele tehnice. Vom vedea care sisteme vor fi cele mai bune pentru acest meci. Nu va pot garanta ca vom juca in acelasi sistem. Poate vom juca in trei siteme diferite, dar sunt multe interpretari care pot decurge din acelasi sistem. Este important sa dau echipei o idee despre mai multe posibilitati de sisteme, dar nu are sens ca fara antrenament sa se schimbe lucrurile in atac sau in aparare. Este foarte greu sa schimbam intr-o singura saptamana. Am lucrat la acest sistem si vom vedea ce putem face maine. Vom alege un sistem despre care sunt convins ca va fi cel mai bun pentru jucatorii pe care ii avem acum, dar cum am spus trebuie sa ne putem adapta. Vreau ca jucatorii sa fie completi si sa fie mai buni","Alibec imi place foarte mult. Am o relatie foarte buna cu el si sincer va spun ca imi este ca un fiu. Niciodata nu am avut parte de evenimente neplacute cu el, nici cu el dar nici cu un alt jucator. La antrenamente i-am folosit in atac pe Alibec, pe Bicfalvi, pe Popa, pe Ivan, care s-au descurcat foarte bine si aici nu sunt toate variantele. Important este ca jucatorul sa se adapteze la echipa si asta urmaresc eu la antrenamente. Keseru este o posibilitate pentru atac, dar vom vedea maine cum decidem. Este o chestiune care va fi decisa maine. Keseru a avut o dubla buna impotriva celor de la Copenhaga, joaca bine in Bulgaria si la antrenamente lucreaza foarte bine [...] Este o sansa sa ii vedem pe Alibec sau pe Ivan si sunt sanse sa vedem multe alte nume maine, pe teren. S-au antrenat bine. Am multe alternative. Este un meci important, dar garantez ca suntem in totalitate concentrati pentru a merge la maximum si asta ar trebui sa duca la cel mai bun rezultat. Avand in vedere meciurile ramase, totul va continua sa depinda numai de noi", a declarat selectionerul."Atacul nostru incepe cu Tatarusanu. Nu trebuie sa ne limitam doar la cativa jucatori ofensivi. Vedeti ca de multe ori chiar si portarul degajeaza foarte bine si asta ajunge sa se transforme in gol. Este un efort de echipa si nu vreau sa limitez asta la doar cativa jucatori. Unii paseaza si altii inscriu, dar eu le cer jucatorilor sa se pregateasca si sa inscrie goluri. Lucrez in fiecare zi la asta. Aleg tot timpul cei mai buni jucatori. Stancu nu este disponibil, Andone nici el, dar daca ne uitam in istoria nationalei, avem multi jucatori buni. Cei de acum dau tot ce au mai bun si sper ca maine sa ajungem mai aproape de scopul de a ataca mai mult. In unele meciuri nu am putut face asta chiar daca am vrut. Trebuie sa lucram la asta pentru ca echipa sa fie tot mai buna de la meci la meci, maine avem o noua sansa pentru a demonstra ca am facut un pas inainte", a mai spus Christoph Daum.La randul sau, capitanul Vlad Chiriches a declarat ca meciul cu Danemarca este unul decisiv."Toata saptamana si chiar inainte sa vin m-am gandit ca ne asteapta un meci greu. Este un joc decisiv pentru noi si trebuie sa jucam bine si sa castigam. Nu trebuie sa fie presiune, ci trebuie sa fim linistiti si sa jucam cel mai bun fotbal al nostru. Nu am o experienta vasta in acest sistem (n.r. sistemul 3-4-3), dar cu Steaua am mai jucat asa si in campionat, dar si in cupele europene. Sunt un jucator care se poate adapta la orice sistem. In orice meci trebuie sa fim atenti si sa facem tot ce se poate pentru a castiga. Pentru noi este un meci desiciv. Fiecare meci trebuie tratat ca si cum este cel mai improtant. Nu trebuie sa facem ceva special.Banderola te impinge sa fii un lider pe teren, trebuie sa transmiti si celor de langa tine liniste, forta si cred ca asta este cel mai important",Disputa Romaniei cu echipa antrenata de Age Hareide va avea loc pe "Cluj Arena", de la ora 21:45, si va putea fi urmarita in direct la TVR si LiveText pe HotNews.ro.Ciprian Tatarusanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Florin Nita (FC Steaua Bucuresti)Cristian Sapunaru (Astra), Romario Benzar (FC Viitorul), Vlad Chiriches (Napoli), Alin Tosca (Betis), Dragos Grigore (Al Sailiya), Cosmin Moti (Ludogoret), Iasmin Latovlevici (Karabukspor)Razvan Marin (Standard Liege), Andrei Prepelita (FC Rostov), Mihai Pintilii (FC Steaua Bucuresti), Eric Bicfalvi (FC Ural), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Sergiu Hanca (Dinamo), Dorin Rotariu (Club Brugge), Constantin Budescu (Astra)Andrei Ivan (CSU Craiova), Adrian Popa (Reading), Denis Alibec (FC Steaua Bucuresti), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Claudiu Keseru (Ludogoret), Gheorghe Grozav (Terek Groznii).Romania - Muntenegru 1-1Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Armenia - Romania 0-5Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Kazahstan - Romania 0-0Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Romania - Polonia 0-31. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 64. Romania (6-4) 55. Armenia (4-10) 36. Kazahstan (3-11) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.