Selectionerul Danemarcei: "Ambele echipe au pierdut puncte. Presiunea este mai mare pentru Romania"

"Am stat la Munchen pentru cateva zile, unde ne-am si antrenat. Acolo am pierdut cativa jucatori care s-au intors la cluburile lor. Este vorba despre Kasper Dolberg si Nicolai Jorgensen. A trebuit sa chemam un jucator de la nationala U 21. Ne-am pregatit, am avut antrenamente bune la Munchen si asteptam meciul pentru ca este un meci important pentru ambele echipe, care duc lipsa de puncte. Va fi un meci interesant, probabil strans. Romania are mare traditie in fotbal si i-am vazut de anul trecut in Franta si pana acum in campania de calificari. Va fi un meci interesant pe care il asteptam","Este tot timpul presiune in fotbal. Avem doar zece meciuri si ambele echipe am pierdut puncte. Romania joaca acasa si poate ca presiunea este mai mare pentru ei. Jocul colectiv este cel mai important atu al nostru. Avem multi jucatori buni si trebuie doar sa jucam bine impreuna si asta este datoria mea. Avem jucatori care joaca la echipe importante din Europa, dar cheia este sa ii facem sa arate ca o echipa. Daca ar fi sa spun care este cel mai bun jucator al Romaniei, voi pastra asta un secret", a mai spus el.Fost fundas al nationalei Norvegiei, pentru care a strans cinci goluri in 50 de meciuri jucate, Hareide si-a amintit si de alte meciuri cu Romania la care a luat parte din calitatea de jucator."Ai vazut golul? A fost o lovitura de cap fantastica. Celalalt gol a fost marcat de Anghel Iordanescu. El deschisese scorul atunci si eu am egalat (n.r Norvegia - Romania 1-1, 1980). De asemenea, ultimul meu meci la nationala a fost tot impotriva Romaniei, in 1996. Am multe amintiri cu nationala Romaniei si astept meciul pentru ca este o echipa cu traditie. Maine astept un meci deschis pe care atat noi cat si Romania dorim sa il castigam",Hareide a subliniat faptul ca se bazeaza si pe sprijinul galeriei care a facut deplasarea la Cluj-Napoca pentru a sustine nationala Danemarcei."Nu am vazut inca terenul. Stiu ca la Bucuresti, terenul este bun. Asta este important pentru noi. Sprijinul suporterilor romani va fi la fel de mare aici, ca oriunde. Avem si noi cativa suporteri cu noi si speram sa faca fata, dar nu conteaza asta atat de mult atata timp cat esti concentrat la partida",Disputa Romaniei cu echipa antrenata de Age Hareide va avea loc pe "Cluj Arena", de la ora 21:45, si va putea fi urmarita in direct la TVR si LiveText pe HotNews.ro.Romania - Muntenegru 1-1Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Armenia - Romania 0-5Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Kazahstan - Romania 0-0Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Romania - Polonia 0-31. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 64. Romania (6-4) 55. Armenia (4-10) 36. Kazahstan (3-11) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.