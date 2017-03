Liga 1: Ionut Chirila, noul antrenor al echipei ASA Targu Mures

Chirila, in varsta de 51 de ani, a condus in aceasta dimineata primul antrenament si va fi prezentat oficial luni, de la ora 13.00, in cadrul unei conferinte de presa organizata la stadionul Trans-Sil.Ionut Chirila a mai pregatit in cariera sa formatiile Electromagnetica Bucuresti, Unirea Focsani, Jiul Petrosani, UTA Arad, Concordia Chiajna si CSMS Iasi.Clubul ASA Targu Mures a anuntat, luni, pe site-ul oficial, ca a incetat colaborarea cu tehnicianul Ilie Stan, care se afla in functie de la sfarsitul anului trecut. Ilie Stan a declarat ca a parasit conducerea tehnica a ASA Targu Mures, deoarece nu-l introducea in echipa pe Tiberiu Petris (jr.), fiul unui sponsor si apropiat al conducerii clubului, Tiberiu Petris (sr.). ASA Targu Mures se afla pe ultimul loc in clasamentul play-out-ului Ligii I.