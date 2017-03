George Tucudean, noul jucator al celor de la FC Viitorul

"Incepand de astazi (n.r. miercuri - 22 martie), George Tucudean a devenit jucatorul formatiei FC Viitorul. Atacantul originar din Arad a semnat un contract cu gruparea condusa de Gheorghe Hagi pana in vara anului 2019", se precizeaza pe site-ul oficial al formatiei din Liga 1.De-a lungul timpului, atacantul nascut pe 30 aprilie 1991 a mai evoluat la formatiile Dinamo, UTA, Steaua, ASA Targu Mures si Pandurii Targu Jiu, Standard Liege si Charlton Athletic."Am venit in primul rand pentru proiectul care este aici, pentru ca Viitorul vinde bine, iar jucatorii au parte de un antrenor despre care am auzit cuvinte de lauda. Sper din tot sufletul sa pot ajuta Viitorul sa castige titlul in Liga I. FC Viitorul este singura echipa care are o idee de joc. O pastreaza indiferent de rezultat, daca castiga sau pierde joaca la fel. Vreau sa fac parte din acest grup, de-aia am si ales Viitorul" -In acest moment, FC Viitorul se afla pe locul intai in Liga 1, cu 30 de puncte acumulate. Urmeaza in ierarhie FC Steaua (27 de puncte), CFR Cluj (25), CSU Craiova (24), Dinamo Bucuresti (23) si Astra Giurgiu (23).