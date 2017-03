Nationala de tineret a Romaniei: Patru jucatori de la Dinamo, exclusi din lot - Ar fi baut in avionul care ii ducea in Spania

Conform gsp.ro, cei patru ar fi consumat alcool in avionul care ii ducea in Spania. Decizia selectionerului Daniel Isaila in privinta celor patru va fi comunicata in cursul zilei de miercuri.Marti seara, nationala de tineret a Romaniei a ajuns in Spania, la San Rogue, acolo unde are programat un stagiu de pregatire ce cuprinde doua jocuri amicale, cu Rusia (24 martie) si cu Danemarca (27 martie).Selectionerul reprezentativei Under 21, Daniel Isaila, a decis sa renunte la cei patru fotbalisti care au comis abateri disciplinare grave. Astfel, Ionut Nedelcearu, Alin Dudea, Patrick Petre (toti de la Dinamo) si Vlad Olteanu (Sepsi OSK) au parasit azi cantonamentul de la San Rogue, urmand sa revina in tara, informeaza frf.ro.