Christoph Daum, despre meciul cu Danemarca: "De cand am venit aici am spus ca trebuie sa atacam chiar si fara minge"

"Mentalitatea ofensiva trebuie sa o avem din prima secunda a partide cu Danemarca, pana in ultima. Dar intotdeauna trebuie sa avem un echilibru. Altfel nu are niciun sens. Le spun intotdeauna jucatorilor sa atace, dar asta nu inseamna ca trebuie sa se lase descoperiti in aparare. Este foarte important sa ai un echilibru. De cand am venit aici am spus ca trebuie sa atacam chiar si fara minge. Iar jocul ofensiv fara minge înseamna presing pentru a recupera balonul cât mai repede posibil. Le-am explicat jucatorilor foarte clar ca nu exista situatia de a pierde mingea, ci numai semnalul ca trebuie sa recupereze mingea. Trebuie sa intelegem acest lucru. Pierderea mingii este semnalul pentru presing, pentru atac. Iar acest lucru trebuie transpus in teren" -"Sunt foarte bucuros de felul in care reactioneaza jucatorii. Am facut ieri o analiza tactica a jocului cu Polonia, pentru ca dupa acel meci nu am avut timp, jucatorii au plecat la echipele lor de club. Vrem sa le crestem increderea jucatorilor, sa le aratam ca se poate sa isi imbunatateasca jocul. Ne dorim sa avem jucatori mai buni la nivel individual, dar in acelasi timp vrem ca si echipa sa creasca. Am lucrat la nivelul automatismelor si al sincronizarii. Avem putin timp la dispozitie si vrem sa actionam direct asupra acestor puncte pe care le putem imbunatati. Este un program incarcat. La intrarea in cantonament este scris "Casa Campionilor". Nu vreau sa fie doar un slogan, vreau sa vorbim, sa aratam si sa ne comportam ca niste campioni. Eu nu vreau sa vorbesc despre rezultat, ci doar despre joc. Daca jucatorii vor da maximum pe teren atunci va garantez ca toata lumea le va spune 'Bravo' indiferent de rezultat. Dar atunci cand dai maximum pe teren, va garantez ca si rezultatul dorit va veni" -"Nu pot sa spun exact cati dintre titulari stiu, 6,7 sau 8. A fost mai mult un presentiment decat un numar exact. Fiecare jucator are sanse sa joace, avem mai multe variante pentru cateva posturi. Usa este deschisa oricarui jucator pentru titularizare. Poate din afara se vede diferit, dar din punctul meu de vedere nu trebuie sa aleg cei mai buni 11 jucatori, ci acei jucatori care formeaza cea mai buna echipa. Asa ca si acum vom alege jucatorii care impreuna reusesc sa functioneze ca o echipa" -► 26 martie 2017: Armenia - Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru - Polonia, România - Danemarca (ora 21:45)► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-11. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 65. Armenia (4-10) 36. Kazahstan (3-11) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.