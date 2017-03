Diego Simone, despre viitorul carierei sale: "Nu voi antrena niciodata Real Madrid"

Intr-o interventie la postul de radio Onda Cero, Simeone a precizat ca ar putea ajunge oriunde in urmatoarea perioada, dar cu siguranta nu la Real Madrid, marea rivala a lui Atletico."Nu voi antrena niciodata Real Madrid. Este logic, sentimentele mele sunt pentru Atletico Madrid. Cred ca nici ei nu m-ar contacta vreodata. Sunt tanar si poate intr-o zi voi pregati o alta echipa spaniola. La un moment dat mi-as dori sa ajung selectionerul Argentinei, dar mai am multe de invatat. Cred ca la nationala voi ajunge mai spre finalul carierei" -In varsta de 46 de ani, Simeone a pregatit deja mai multe echipe in cariera: Racing Club, Estudiantes La Plata, River Plate, San Lorenzo si Catania. Din decembrie 2011 se afla pe banca celor de la Atletico Madrid. Alaturi de echipa de pe "Vicente Calderon", "Cholo" a cucerit titlul in Primera Division, Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei, Europa League si Supercupa Europei.De asemenea, "Atleti" a jucat de doua ori in finala Champions League, insa de fiecare data Simeone a fost invins de Real Madrid.