FC Barcelona - Noul antrenor va fi anuntat dupa incheierea sezonului/ Negocierile cu Lionel Messi, privite cu optimism

ssi.Telenovela prelungirii contractului lui Messi isi consuma episoade noi in aceste zile. Conform oficialilor catalani, negocierile se deruleaza cu "discretie si liniste". Exista "optimism si perspective excelente" in ceea ce priveste semnarea unei noi intelegi intre Barcelona si Messi.Decarul catalanilor este ultimul din "piesele" importante al Barcelonei care nu si-a prelungit inca intelegerea cu echipa de pe "Camp Nou". Neymar, Sergio Busquets si Luis Suarez au semnat noi intelegeri (Iniesta este foarte aproape), iar Lionel este prioritatea numarul unu pentru campioana Spaniei.Alaturi de catalani, Messi a castigat tot ce se putea in fotbal: de la Champions League si titlul din Primera Division si pana la Mondialul Cluburilor.2004 - amator - 7200 de euro anual2005 - 3 milioane de euro/an2005 - 4 milioane de euro/an2007 - 7 milioane de euro/an2008 - 8 milioane de euro/an2009 - 10,5 milioane de euro/an2013 - 13 milioane de euro/an2014 - 22,8 milioane de euro/an2016 - 39,4 milioane de euro/an (conform Digisport)In ceea ce priveste banca tehnica, presa iberica a lansat mai multe nume in ultima perioada: Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Ronald Koeman (Everton), Massimiliano Allegri (Juventus), Jorge Sampaoli (Sevilla) si Juan Carlos Unzue, actualul secund al lui Luis Enrique.Un lucru stim sigur, dupa cum ne anunta oficialii catalanilor: numele noului tehnician va fi anunta "dupa incheierea sezonului".In acest moment, Barcelona se afla pe locul doi in clasamentul din Primera Division (doua puncte in urma Realului, galacticii au insa si un meci mai putin disputat), se afla in sferturile Champions League (duel cu Juventus) si va disputa finala Cupei Spaniei.