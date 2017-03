Antrenorul Constantin Gâlcă a fost demis de la Al Taawon

Potrivit presei saudite, despartirea s-ar fi facut cu acordul partilor, iar portughezul Jose Gomes ar urma sa-i succeada in functie romanului.Gâlcă se afla in functie din 16 octombrie 2016, iar in aceasta iarna il transferase la gruparea saudita pe mijlocasul Lucian Sanmartean.Al Taawon ocupa locul cinci in campionat, cu 27 de puncte in 21 de meciuri (din 26 de etape), la 17 puncte de ocupanta locului 4, Al Ittihad si la 26 de puncte de liderul Al Hilal. In Liga Camponilor Asiei, Al Taawon se afla pe pozitia a treia in Grupa A, cu patru puncte in trei partide.In ultima partida, Al Taawon a remizat, in deplasare, scor 0-0, cu Al Ahli, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, in Liga Campionilor Asiei.Urmatorul meci pentru Al Taawon va avea loc la 30 martie, in deplasare, cu Al Ittifaq, in sferturile de finala ale Cupei Campionilor Arabiei Saudite.